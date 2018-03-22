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«Ростелеком» предоставил видеоконференцсвязь библиотекам Кубани и Адыгеи
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«Ростелеком» предоставил видеоконференцсвязь библиотекам Кубани и Адыгеи 

АиФ Адыгея 5 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
«Ростелеком» предоставил видеоконференцсвязь библиотекам Кубани и Адыгеи для запуска партнерского интеллектуального проекта «IQ выше среднего».
В течение года в рамках проекта будет организован цикл научно-популярных лекций одновременно в видеоформате и формате живого общения с известными учеными, представителями творческих профессий.
Студии телеком-оператора в Краснодаре, Армавире, Сочи, Новороссийске, Тимашевске, Тихорецке и Майкопе объединят руководителей региональных библиотек, литературоведов, деятелей культуры и искусства, представителей молодежных общественных организаций, школьников и студентов.
Спикером на первой лекции в рамках проекта «IQ выше среднего» выступит Андрей Остапенко, доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного университета, действительный член Российской академии социальных наук, член редколлегии старейшего российского журнала «Народное образование», автор более 600 публикаций по педагогике, психологии и антропологии.
Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Я рад, что с помощью наших технологий удалось значительно расширить географию проекта и увеличить число слушателей лекции. Совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой мы реализовали немало проектов, ключевую роль в которых играла возможность онлайн общения участников. Кстати, формат видеоконференции эффективен не только для реализации образовательных проектов, но и для решения бизнес-задач. Хорошее качество звука и телевизионный стандарт „картинки“, возможность обмениваться текстовыми или мультимедийными файлами на высокой скорости, экономия затрат на командировки — все это делает видеоконференцию полноценным аналогом „живой“ деловой встречи. Качество услуги остается неизменным вне зависимости от расстояния, разделяющего участников видеоконференции, времени суток и загруженности серверов».
Узнать более подробную информацию о сервисе «Видеоконференцсвязь» и других цифровых решениях для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru в соответствующем разделе и по тел. 8-800-200-3000.
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