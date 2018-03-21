Через Карелию в Арктику. 

Как информирует ТАСС, сейчас идет подготовка вездеходных маршрутов в Арктику. Через такие маршруты, можно будет доехать до красивых мест, памятников, отрезанных от человечества километрами.
мы собираемся проложить маршрут по которому можно будет проехать любому туристу. для этого мы отправимся в вездеходную экспедицию где все продумаем и СОСТАВИМ список советов.
— сказала организатор вездеходных экспедиций Мария Юркина
Экспедиция будет выполнять сразу несколько функций.
цель ЭКСПЕДИЦИИ испытать маршрут и открыть доступ к самым отдаленным местам арктики.
— сообщила Юркина.