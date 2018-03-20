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На Кубани расстреляли машину депутата
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На Кубани расстреляли машину депутата 

Новая Кубань 48 минут назад
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Криминальный инцидент произошел утром 20 марта в поселке Ольгинка Туапсинского района.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах края, автомобиль депутата местного райсовета Артура Подольского обстреляли неизвестные. По машине выстрелили не менее трех раз, две пули задели мужчину по касательной. Пострадавший был госпитализирован в Краснодар.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая подтвердила журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства и причины случившегося.
По данным СМИ, Артур Подольский приходится братом Тимуру Подольскому — анапскому бизнесмену, на жизнь которого уже дважды покушались (в 2016 и 2017 годах -прим. «НК»). Как пишет пресса, мужчины — сыновья убитого в 2013 году криминального авторитета Вальтера Арутюняна.
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