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Кубанскому студенту, потушившему сигарету об икону, вынесли снисходительный приговор
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Кубанскому студенту, потушившему сигарету об икону, вынесли снисходительный приговор 

Новая Кубань 5 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Вердикт был оглашен в горячеключевском суде
18-летний студент техникума проходил по фигурантом дела по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Выплатить данную сумму молодому человеку скорее всего помогут родители. За совершенное деяние парню мог грозить реальный тюремный срок.
Речь идет об инциденте, произошедшем в храме станицы Мартанской г. Горячего Ключа. Молодой человек выложил в социальных сетях кадры, на которых демонстрировал процесс тушения сигареты о о лик святого Михаила Архангела.
По факту обнаружения публикации в Интернете была проведена проверка правоохранителными органами. Личность юноши установили. Во время задержания он оказывал сопротивление сотрудникам полиции. За это парень был привлечен к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ и провел в изоляторе временного содержания 9 суток.
* 18-летнего кубанца, затушившего сигарету об икону, арестовали
Позже молодой человек опубликовал видеоролик, в котором сообщил, что раскаивается в содеянном. Его взяла на поруки одна из местных молодежных общественных организаций. Известно, что юноша переживал, что за содеянное его могут отчислить из техникума.
— Буду продолжать учиться и помогать родителям заработать на штраф, — пояснил осужденный.
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