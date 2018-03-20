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На Кубани погибли двое гонщиков во время подготовки к соревнованиям
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На Кубани погибли двое гонщиков во время подготовки к соревнованиям 

Новая Кубань 5 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Несчастный случай произошел в станице Рязанской Белореченского района.
33-летний и 31-летний спортсмены готовились к участию в гонке по бездорожью. Они должны были выступать на «Ниве».
Во время тренировки мужчины заехали в водоем, внедорожник застрял. Водитель предпринял попытку выбраться из ямы и начал газовать.
По предварительной версии в выхлопную трубу автомобиля попала вода. Под её давлением салон внедорожника наполнился выхлопным газом. Водитель и штурман потеряли сознание.
На помощь мужчинам поспешили другие спортсмены. Пострадавших доставили в больницу, где они скончались.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в Белореченском МРСО СУ СК по Краснодарскому краю.
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