Как казаки крестили кочевников

Свою «родословную» Сибирское казачье войско ведет ещё со времен Ермака Тимофеевича. С 1582-го года ермаковские казаки стали именоваться «царской служивой ратью».

За год до этого Ермак со своей дружиной отправился в далекую и неизведанную Сибирь, чтобы покорить столицу хана Кучума Искер и разведать новые земли. Однако Ермак так же, как и его казаки, были убиты. Печальное известие быстро разнеслось по всей Руси.

Из сибирской казачьей песни: «Ну, скажите мне, сибирцы, Как живете на посту?»— «Служим верно, как и деды, Богу, родине, царю».

Для Москвы освоение и завоевание Сибири было очень важным. Для этого были снаряжены новые отряды из казаков и «охочих» людей. Так уже зимой 1586-87 гг. казаки, не добравшись до Искера, заложили острог на реке Тюмени. Этот момент историки считают фактической датой основания Сибирского войска.

Енисейск, Красноярск, Томск, Быстро шло завоевание Сибири. Появились новые остроги, которые в сегодня превратились в города Тобольск Иркутск … После Ермака колонизацию земель в Сибири возглавил атаман Мещеряк. В отряды, которые отправлялись покорять новые рубежи отечества, вступало все больше и больше воинов, будь то казак или стрелец.

Сибирская вольница

Первые сибиряки не составляли обособленного войска и не имели даже единого наименования, казаки назывались по городам. Так вскоре появились березовские, тюменские, тарские, мангазейские казаки. Известно, что прибыли в Сибирь сосланные казаки запорожского атамана Михайло Скибы и малороссийского гетмана Демьяна Мноногрешного.

После войны с Наполеоном Сибирское войско пополнили французские солдаты. Российское Правительство пыталась всеми мерами и средствами распространить свою власть на богатый край. В отрядах, которые посылалась за Уральские горы, практически не было женщин.

Чтобы разрешить «демографический вопрос» правительство в 1865 году разрешило покупать у кочевников девушек, которых крестили. «В вопросе о замужестве таким девушках предоставлялась полная свобода», — рассказывает историк Леднев. Казаки как представители государственной власти и православной веры быстро заняли территории от Тобола до Монгольского Алтая , а это около 2000 км. новых границ. Кроме охраны и защиты от набегов кочевников сибирские подразделения занимались сбором дани (ясака). Именно за счет этой дани из пушнины Москва стала известна в Европе как богатейшая страна, кладовая «мягкого золота».

Детей — на службу

Но недолго длилась сибирская вольница. Уже в начале XVIII века вышел царский указ о том, что «в службу брать всех детей казаков и ссыльных невольников, а в атаманы никого без указа не выбирать». Кроме этого надлежало собрать всех казаков в единое войско, с помощью которого можно было продолжать покорение Востока России . Ведь примеры Донского, Черноморского и Терского казачества подтвердили преимущество унифицированного войска. Бойцы в них сражались не только за царя, но и за честь своего войска — так повышался общий боевой дух.

В 1716 году по реке Иртыш началось строительство новой укрепленной пограничной линии. Основой рубежа стала Омская крепость, которая вскоре превратилась в столицу Сибирского войска. В 1763 году эта линия получила имя «Сибирской линии казаков». Все проживавшие там, должны были служить «доколе в силах», а их дети и внуки обязаны были продолжать службу своих отцов. До 1760 года казаки не имели своего атамана.

Возможность поправиться

Шпрингер, начальник всех пограничных линий Сибири доносил в Сенат в 1765 году: «С глубоким сожалением взирая на бедных сибирских казаков, я прихожу к заключению, что, не допуская их окончательного ослабления, необходимо дать им возможность хоть немного поправиться». А ведь у сибирского казака времени для ведения подсобного хозяйства не было.

Лишь в 1770 году поселенцев освободили от казенного хлебопашества и от даровых работ в крепостях и форпостах. Иногда получалось так, что ссыльные жили лучше, чем местные казаки. Парадокс, но бедные казаки, несмотря на все лишения, продолжали расширять границы страны и сражаться во имя России. Сибирские казаки, можно сказать, открыли пол-России, практически все города Сибири созданы их руками. Сибиряки первыми добрались до Курил, именно они привнесли в эти далекие края русскую культуры и православную веру.