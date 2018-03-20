В Сочи будет проходить ежегодный фестиваль прессы

Краснодар . 20 марта — Новая Кубань. Глава региона поздравил Владимира Соловьева с назначением. Губернатор отметил, что председателю предстоит решать много вопросов, ключевой из которых — сделать российские СМИ более объективными и честными. Кондратьев подчеркнул, что в региональном отделении Союза журналистов состоят более 1000 человек. Характеризуя кубанских журналистов, Кондратьев заявил, что их отличает собственная точка зрения на многие вопросы.

Владимир Соловьев, в свою очередь, сообщил, что уже ведется подготовка к проведению грандиозного события — всероссийского фестиваля прессы. В нем примут участие представители ведущих федеральных СМИ и журналисты из других регионов, передает пресс-служба краевой администрации. Форум в этом году пройдет в Сочи , ориентировочно, в октябре.

— Подобного фестиваля нет нигде в мире — чтобы приезжали журналисты со всей страны для обмена профессиональным опытом, а также для общения с известными спикерами, — прокомментировал Владимир Соловьев.