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В Сочи будет проходить ежегодный фестиваль прессы
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В Сочи будет проходить ежегодный фестиваль прессы 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Глава региона поздравил Владимира Соловьева с назначением. Губернатор отметил, что председателю предстоит решать много вопросов, ключевой из которых — сделать российские СМИ более объективными и честными. Кондратьев подчеркнул, что в региональном отделении Союза журналистов состоят более 1000 человек. Характеризуя кубанских журналистов, Кондратьев заявил, что их отличает собственная точка зрения на многие вопросы.
Владимир Соловьев, в свою очередь, сообщил, что уже ведется подготовка к проведению грандиозного события — всероссийского фестиваля прессы. В нем примут участие представители ведущих федеральных СМИ и журналисты из других регионов, передает пресс-служба краевой администрации. Форум в этом году пройдет в Сочи, ориентировочно, в октябре.
— Подобного фестиваля нет нигде в мире — чтобы приезжали журналисты со всей страны для обмена профессиональным опытом, а также для общения с известными спикерами, — прокомментировал Владимир Соловьев.
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