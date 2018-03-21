Владимир Соловьев встретился с кубанскими журналистами в Краснодаре 

Во встрече приняли участие более 65-и редакторов краевых и районных газет, телекомпаний, интернет-СМИ. Представители медиасообществ обсудили перспективы развития и проблемы местной и региональной прессы, сообщает пресс-служба Союза журналистов Краснодарского края.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал об изменениях, которые ждут профессиональную журналистскую организацию. Он видит своей главной задачей превратить СЖР в активный современный институт общества. Членство в нем должно принести журналистам пользу в виде серьезной юридической защиты, возможности получать скидки в разных компаниях.