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Владимир Соловьев встретился с кубанскими журналистами в Краснодаре
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Владимир Соловьев встретился с кубанскими журналистами в Краснодаре 

АиФ-Кубань 6 часов назад
Фото: АиФ-Кубань
Во встрече приняли участие более 65-и редакторов краевых и районных газет, телекомпаний, интернет-СМИ. Представители медиасообществ обсудили перспективы развития и проблемы местной и региональной прессы, сообщает пресс-служба Союза журналистов Краснодарского края.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал об изменениях, которые ждут профессиональную журналистскую организацию. Он видит своей главной задачей превратить СЖР в активный современный институт общества. Членство в нем должно принести журналистам пользу в виде серьезной юридической защиты, возможности получать скидки в разных компаниях.
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