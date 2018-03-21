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Главный форум журналистов России пройдёт в октябре в Сочи
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Главный форум журналистов России пройдёт в октябре в Сочи 

АиФ-Кубань 5 часов назад
Фото: АиФ-Кубань
Об этом стало известно в ходе встречи Вениамина Кондратьева с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, сообщиил в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Сегодня Союз журналистов объединяет около ста тысяч профессионалов по всей стране. Только в региональном отделении состоят более тысячи человек.
«Журналистское сообщество края очень активное, современное, оно мобильное, своевременно реагирует на все возникшие ситуации в регионе», — цитирует пресс-служба слова губернатора. — «Отличительная черта кубанских журналистов — это своя точка зрения, поэтому представители СМИ пользуются авторитетом у жителей края.
В свою очередь Владимир Соловьев добавил, что на Кубани — сильная журналистика, а региональное отделение Союза журналистов считается одним из самых активных. Кроме того, он сообщил, что уже ведется подготовка к традиционному всероссийскому фестивалю прессы, который в этом году сменит место проведения. Сейчас ведется работа по подбору новой площадки. В нем примут участие представители ведущих федеральных СМИ и журналисты из других регионов.
»Подобного фестиваля нет нигде в мире — чтобы приезжали журналисты со всей страны для обмена профессиональным опытом, а также для общения с известными спикерами»— сказал председатель Союза журналистов России.
Напомним, форум журналистов России проходил на Кубани много лет. В этом году его ожидают значительные изменения — он станет более современным, изменит свой формат и послужит площадкой для работы и обмена опытом журналистов всей страны. Планируется, что мероприятие в этом году состоится в октябре.
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