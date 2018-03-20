Берег Кубани в Невинномысске укрепят от паводков за 500 млн рублей

ПЯТИГОРСК , 20 марта. / ТАСС /. Около 500 млн рублей вложат в Невинномысске в берегоукрепление русла реки Кубань для защиты от весенне-летних паводков, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"Всего на работы по укреплению левого берега Кубани от автодорожного моста по ул. Линейной вдоль ул. Лазурной до плотины головного сооружения Невинномысского канала из краевого и федерального бюджетов планируют выделить почти 500 млн рублей до 2020 года, из них более 70 млн — в этом году. Благодаря берегоукрепительным работам жители города Невинномысска смогут не опасаться весенннго половодья", — сообщает пресс-служба.

По проекту, левый берег Кубани будет выглядеть так же, как и набережная на ее правом берегу: обустроенная дамба, с одной стороны которой — бетонные укрепления, в воде будут находиться габионы (защитные сооружения из сетки, набитой камнями — прим. ТАСС), которые предотвратят размывание. Кроме того, по проекту предусмотрено асфальто-бетонное покрытие, новое ограждение и декоративное озеленение территории. «От паводков будет защищена территория площадью около 90 гектаров, на которой проживает 890 человек», — сообщает пресс-служба.

С момента подписания контракта в декабре 2017 года работы по берегоукреплению выполняет генеральный подрядчик ООО «БизнесСтройГрупп». На данный момент уже идет отсыпка дамбы, что станет максимальной защитой имеющихся строений от весенне-летних паводковых вод. Как рассказал начальник участка генерального подрядчика Владимир Беловол, ежедневно на участок выходит от 17 до 20 единиц техники. «Работы ведутся с опережением графика, и, если не будет непредвиденных ситуаций, то завершим берегоукрепление в срок — в конце 2019 года», — рассказал Беловол.