Канал в пригороде Краснодара заалел из-за цветения водорослей

КРАСНОДАР , 20 марта. / ТАСС /. Канал, оставшийся от старых водоочистных сооружений в пригороде Краснодара, покрылся ярко-красными водорослями, сообщил ТАСС глава Елизаветинского сельского поселения Вангелий Политиди.

Ранее в социальных сетях появились снимки водоема, поверхность которого окрашена в ярко-красный цвет. Пользователи иронично называют увиденное «кубанский борщ» и выдвигают разные предположения, почему это произошло: в частности, говорят о ряске и химикатах.

"Это канал рядом с дачным массивом. Там, видимо, зацвели водоросли. Каждый год бывает по разному — в этом году красным зацвели, до этого зеленые бывали, желтые, с красными вкраплениями", — сказал собеседник.

Он уточнил, что сейчас вода в канале непроточная. Он остался от старых водоочистных сооружений, ранее это был технический водоем.