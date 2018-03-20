Ещё
Канал в пригороде Краснодара заалел из-за цветения водорослей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канал в пригороде Краснодара заалел из-за цветения водорослей 

ТАСС 5 часов назад
КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Канал, оставшийся от старых водоочистных сооружений в пригороде Краснодара, покрылся ярко-красными водорослями, сообщил ТАСС глава Елизаветинского сельского поселения Вангелий Политиди.
Ранее в социальных сетях появились снимки водоема, поверхность которого окрашена в ярко-красный цвет. Пользователи иронично называют увиденное «кубанский борщ» и выдвигают разные предположения, почему это произошло: в частности, говорят о ряске и химикатах.
"Это канал рядом с дачным массивом. Там, видимо, зацвели водоросли. Каждый год бывает по разному — в этом году красным зацвели, до этого зеленые бывали, желтые, с красными вкраплениями", — сказал собеседник.
Он уточнил, что сейчас вода в канале непроточная. Он остался от старых водоочистных сооружений, ранее это был технический водоем.
ТАСС: последние новости
Ремонт трассы Новороссийск - Джубга улучшит сообщение с Крымским мостом На Кубани построят дорогу, которая решит проблему пробок на пути в Крым "Спартак-2" и "Кубань" сыграли вничью в матче первенства ФНЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза187
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»86
Трамп все-таки поздравил Путина155
О чем говорили Путин и Трамп62
Посол РФ вызван в МИД Чехии135
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение