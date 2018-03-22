Девушке, упавшей с Северного моста, было 24 года, сообщила «АиФ-Юг» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан
Личность погибшей установлена. Это жительница кубанской столицы 1993 года рождения.
Она упала с моста на железнодорожные пути (перегон станций Краснодар-1 — Краснодар-2) на 1622-м километре. Это произошло примерно в 10:40 утра.
Тело обнаружили очевидцы в девяти метрах от железнодорожного полотна.
В настоящее время следователи опрашивают свидетелей. Родители погибшей приехали на место происшествия, но пока пообщаться с ними не удалось.
Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка по факту смерти девушки.
Как сообщал «АиФ-Юг» сегодня, 22 марта, в Краснодаре с Северного моста упала девушка.