В кубанской станице покраснела вода

В администрации станицы рассказали, что в данной ситуации нет ничего необычного. Вода, по их словам, изменила цвет из-за цветения водорослей, сообщает «Югополис».

По словам сотрудников сельской администрации, связанно это с аномально теплой зимой 2017 — 2018 годов. Цветение водорослей можно наблюдать в канале на расстоянии 300-400 метров. Власти также предупредили, что никакой опасности для местных жителей в покраснении воды нет.