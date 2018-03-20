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В кубанской станице покраснела вода
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В кубанской станице покраснела вода 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В администрации станицы рассказали, что в данной ситуации нет ничего необычного. Вода, по их словам, изменила цвет из-за цветения водорослей, сообщает «Югополис».
По словам сотрудников сельской администрации, связанно это с аномально теплой зимой 2017 — 2018 годов. Цветение водорослей можно наблюдать в канале на расстоянии 300-400 метров. Власти также предупредили, что никакой опасности для местных жителей в покраснении воды нет.
«ФедералПресс» напоминает, что в Северной Осетии река Ардон окрасилась в ярко-оранжевый цвет.
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