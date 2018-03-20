В аэропорту Сочи 28-летний иностранец пытался пересечь государственную границу без паспорта 

Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Инцидент произошел в международном аэропорту олимпийской столицы.
Во время прохождения государственной границы 28-летний гражданин одной из закавказских республик предъявил вместо паспорта пластиковую карту со своими данными. Однако для прохождения границы данный документ недействителен, в связи с чем в отношении иностранца было заведено административное дело.
По итогам рассмотрения суд вынес решение о выдворении молодого человека за пределы РФ. Мужчине грозит ограничение въезда в Россию сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.