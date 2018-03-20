В Адыгее продолжаются поиски утонувшей женщины

Продолжаются поисково-спасательные работы на «Беляевских карьерах».

Как мы сообщали ранее, двое мужчин и женщина погибли при опрокидывании лодки в Кубанском водохранилище в Красногвардейском районе Адыгеи

8 марта семейная пара вместе с друзьями праздновали день рождения на берегу водохранилища. Около 14.00 двое мужчин и две женщины решили прокатиться на металлической лодке с мотором. Возвращаясь на берег спустя час, один из мужчин резко повернул руль, после чего лодка перевернулась. Трое человек погибли, одной женщине удалось спастись.

Спасатели извлекли тело двух мужчин 37 и 34 лет. Поиски 31-летней женщины продолжаются.

«К поиску привлечена группировка сил и средств в 9 человек (в том числе 5 водолазов), 3 единицы техники, 3 плавсредства», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.