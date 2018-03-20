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В Адыгее продолжаются поиски утонувшей женщины
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Над Су-57 нависла угроза

В Адыгее продолжаются поиски утонувшей женщины 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Продолжаются поисково-спасательные работы на «Беляевских карьерах».
Как мы сообщали ранее, двое мужчин и женщина погибли при опрокидывании лодки в Кубанском водохранилище в Красногвардейском районе Адыгеи.
8 марта семейная пара вместе с друзьями праздновали день рождения на берегу водохранилища. Около 14.00 двое мужчин и две женщины решили прокатиться на металлической лодке с мотором. Возвращаясь на берег спустя час, один из мужчин резко повернул руль, после чего лодка перевернулась. Трое человек погибли, одной женщине удалось спастись.
Спасатели извлекли тело двух мужчин 37 и 34 лет. Поиски 31-летней женщины продолжаются.
«К поиску привлечена группировка сил и средств в 9 человек (в том числе 5 водолазов), 3 единицы техники, 3 плавсредства», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
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