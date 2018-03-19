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В Москве проведут семинар для руководителей волонтерских организаций
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В Москве проведут семинар для руководителей волонтерских организаций 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. 10 апреля в Москве состоится семинар «Что такое тимлидерство и как самим подготовить тимлидера?», сообщается на сайте Союза волонтерских организаций и движений.
В рамках мероприятия начальник отдела инновационного развития волонтерских программ РЦ «Мосволонтер» Ксения Кондаранцева расскажет о технологиях выработки лидерских качеств и построения добровольческой команды.
Семинар предназначен для руководителей, координаторов и волонтеров некоммерческих организаций, которые хотят повысить знания в сфере управления и сопровождения волонтерских команд, создать преемственность и выстроить корректную и грамотную систему управления внутри них.
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