В Москве проведут семинар для руководителей волонтерских организаций 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. 10 апреля в Москве состоится семинар «Что такое тимлидерство и как самим подготовить тимлидера?», сообщается на сайте Союза волонтерских организаций и движений.
В рамках мероприятия начальник отдела инновационного развития волонтерских программ РЦ «Мосволонтер» Ксения Кондаранцева расскажет о технологиях выработки лидерских качеств и построения добровольческой команды.
Семинар предназначен для руководителей, координаторов и волонтеров некоммерческих организаций, которые хотят повысить знания в сфере управления и сопровождения волонтерских команд, создать преемственность и выстроить корректную и грамотную систему управления внутри них.