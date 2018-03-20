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Хлеб кубанской выпечки победил во всероссийском конкурсе
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Хлеб кубанской выпечки победил во всероссийском конкурсе 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Конкурс «Лучший хлеб России-2018» завершился в столице, об этом сообщает краевой Минсельхоз. Он проходил в рамках международной выставки Modern Bakery Moscow-2018. За звание лучших состязались 28 предприятий из 17 регионов страны. На суд жюри они представили 123 образца хлеба и хлебобулочных изделий.
От Краснодарского края в конкурсе принял участие «Сочинский хлебокомбинат», представивший хлеб «Муромский». По итогам дегустационного конкурса он был признан абсолютным победителем и, таким образом, завоевал главный приз — Большой Кубок.
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