Хлеб кубанской выпечки победил во всероссийском конкурсе 

Конкурс «Лучший хлеб России-2018» завершился в столице, об этом сообщает краевой Минсельхоз. Он проходил в рамках международной выставки Modern Bakery Moscow-2018. За звание лучших состязались 28 предприятий из 17 регионов страны. На суд жюри они представили 123 образца хлеба и хлебобулочных изделий.
От Краснодарского края в конкурсе принял участие «Сочинский хлебокомбинат», представивший хлеб «Муромский». По итогам дегустационного конкурса он был признан абсолютным победителем и, таким образом, завоевал главный приз — Большой Кубок.