В Сочи пограничники нашли в автомобиле Gelendwagen сейф с боеприпасами

Краснодар . 19 марта — Новая Кубань. На российско-абхазской границе сотрудники пограничного контроля во время досмотра автомобиля Gelendwagen обнаружили в салоне машины встроенный сейф, где лежали 33 патрона к револьверу «Наганыч». Боеприпасы владелец иномарки не декларировал. По его словам, он просто забыл вытащить патроны перед заграничной поездкой. В настоящее время боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой сотрудники Сочинской таможни примут процессуальное решение, сообщили пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю