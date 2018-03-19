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В Сочи пограничники нашли в автомобиле Gelendwagen сейф с боеприпасами
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В Сочи пограничники нашли в автомобиле Gelendwagen сейф с боеприпасами 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. На российско-абхазской границе сотрудники пограничного контроля во время досмотра автомобиля Gelendwagen обнаружили в салоне машины встроенный сейф, где лежали 33 патрона к револьверу «Наганыч».
Боеприпасы владелец иномарки не декларировал. По его словам, он просто забыл вытащить патроны перед заграничной поездкой.
В настоящее время боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой сотрудники Сочинской таможни примут процессуальное решение, сообщили пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
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