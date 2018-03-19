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Кубанская прокуратура уволила чиновника, помогавшего маме незаконно строить дом
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Кубанская прокуратура уволила чиновника, помогавшего маме незаконно строить дом 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Установлено, что сотрудником управления муниципального контроля Сочи было выявлено два факта возведения объекта капстроительства с отклонением от параметров разрешения на строительство жилого дома. При этом собственником данных земельных участков является мать начальника архитектуры и благоустройства района, сообщает KrasnodarMedia.
В целях устранения нарушений закона прокуратурой района главе администрации было внесено требование расторгнуть с начальником отдела трудовой договор. Однако, должностное лицо было уволено по собственному желанию. Это решение опротестовала прокуратура и в результате причина увольнения была изменена на: «в связи с утратой доверия».
«ФедералПресс» напоминает, что в Тюменской области инспектор ГИБДД разрешал знакомым ездить с поддельными номерами.
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