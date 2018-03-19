Ямальские добровольцы посоревнуются за звание лучшего 

В Ноябрьске с 20 по 25 марта состоится окружная молодежная профильная смена «Доброволец Ямала».
Волонтёры, руководители и представители добровольческих, волонтёрских некоммерческих организаций и объединений волонтеров из различных городов и районов округа соберутся на площадке регионального центра патриотического воспитания.
В программе смены несколько направлений добровольчества — волонтёрство Победы, событийное, социальное, медицинское, экологическое и культурное волонтёрство.
Помимо этого, запланировано проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Добровольцы России» — «Доброволец Ямала — 2018». Участникам предстоит побороться в нескольких номинациях — волонтёрство Победы, социальное, событийное, экологическое и медицинское волонтёрство. Волонтёрство в сфере культуры, в чрезвычайных ситуациях, а также в испытании организатор добровольчества и серебряное волонтёрство.
В организационную группу войдут тренеры федерального уровня, профессионалы в различных направлениях добровольческой деятельности. Для участников запланирована встреча со знаменитыми гостями проекта.
Итоги конкурса подведут 26 марта. Победителей и призеров регионального этапа наградят дипломами.