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Движение через железнодорожный переезд Моргородок во Владивостоке временно ограничат
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Движение через железнодорожный переезд Моргородок во Владивостоке временно ограничат 

Primpress 5 часов назад
Фото: Primpress
В Дальневосточном филиале «РЖД» напоминают об ограничении движения через железнодорожный переезд в районе Моргородка во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
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