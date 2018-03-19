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Движение через железнодорожный переезд Моргородок во Владивостоке временно ограничат
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Движение через железнодорожный переезд Моргородок во Владивостоке временно ограничат
Primpress
5 часов назад
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Primpress
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В Дальневосточном филиале «
РЖД
» напоминают об ограничении движения через железнодорожный переезд в районе Моргородка во
Владивостоке
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
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