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Глава кубанского избиркома прокомментировал жалобу на массовый подвоз людей
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Глава кубанского избиркома прокомментировал жалобу на массовый подвоз людей 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Организованный подвоз избирателей осуществляется в рамках закона, — прокомментировал ситуацию Черненко. — Наши усилия совместно с органами власти не пропали даром. По решению Центральной избирательной комиссии мы взаимодействуем с органами государственной власти. Автобусы направлены специально в отдаленные населенные пункты, садоводчиские товарищества и в отдаленные окраины городов, чтобы проживающие там граждане могли проголосовать».
По словам Черненко, в крае было организованно более 200 дополнительных маршрутов. Только в Краснодаре курсируют 20 дополнительных единиц техники.
«Мы видим сообщения в различных сервисах. Но, проверяя их, мы убеждаемся, что это официальные автобусы с указателями о курировании к избирательным участкам, с информационными плакатами. Естественно, подвозы организованные партиями или кандидатами будут считаться нелегальными. Пока сигналов об этом не зафиксировано».
Напомним, как ране сообщал «ФедералПресс», пресс-секретарь кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина Дмитрий Соин рассказал, что в ряде регионов зафиксирован подвоз избирателей на автобусах. «Е»
По его словам, речь идет о Волгоградской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и сибирских регионах. При этом отмечается, что в автобусах, по всей видимости, находились граждане России, а не мигранты из бывших союзных республик.
«По самой последней горячей информации от наших наблюдателей в Иркутске поступили данные о том, что представители Навального на УИКах имитируют вбросы затем снимают это на телефон и затем выбрасывают это в интернет как свершившися факт, как достоверную вещь. Эта имитация негативной ситуации отражается на работе комиссии», — рассказал также Соин журналисту «ФедералПресс».
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