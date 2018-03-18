Глава кубанского избиркома прокомментировал жалобу на массовый подвоз людей

«Организованный подвоз избирателей осуществляется в рамках закона, — прокомментировал ситуацию Черненко. — Наши усилия совместно с органами власти не пропали даром. По решению Центральной избирательной комиссии мы взаимодействуем с органами государственной власти. Автобусы направлены специально в отдаленные населенные пункты, садоводчиские товарищества и в отдаленные окраины городов, чтобы проживающие там граждане могли проголосовать».

По словам Черненко, в крае было организованно более 200 дополнительных маршрутов. Только в Краснодаре курсируют 20 дополнительных единиц техники.

«Мы видим сообщения в различных сервисах. Но, проверяя их, мы убеждаемся, что это официальные автобусы с указателями о курировании к избирательным участкам, с информационными плакатами. Естественно, подвозы организованные партиями или кандидатами будут считаться нелегальными. Пока сигналов об этом не зафиксировано».

Напомним, как ране сообщал «ФедералПресс» , пресс-секретарь кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина Дмитрий Соин рассказал, что в ряде регионов зафиксирован подвоз избирателей на автобусах. «Е»

По его словам, речь идет о Волгоградской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и сибирских регионах. При этом отмечается, что в автобусах, по всей видимости, находились граждане России , а не мигранты из бывших союзных республик.