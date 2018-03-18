Члены полярной экспедиции «Север без преград» голосуют в Нарьян-Маре

Всего в экспедиции принимают участие 8 человек и 4 единицы техники. Это два российских вездехода «Шаман» производства компании «АВТОРОС», а также автомобиль УАЗ 3303.

Исследователи торжественно стартовали из Твери 4 марта. За 14 дней исследователи прошли по маршруту «Тверь — город Мезень — село Несь — поселок Шойна — метеостанция „Канин Нос“ — метеостанция „Мыс Микулкин“ — поселок Индига».

«Мы очень торопились прибыть в конечную точку нашего маршрута — город Нарьян-Мар именно сегодня. Все участники экспедиции — граждане Российской Федерации с активной гражданской позицией и нам хотелось успеть проголосовать на выборах президента России. Прибыли мы вовремя, до закрытия избирательных участков еще два часа, так что мы все успеем», — сказал руководитель экспедиции Владимир Волхонский.

Местом для голосования экспедиторы выбрали избирательный участок №46. 19 марта исследователи отправятся в села у берегов Баренцева моря. Цикл путешествия закончится в городе Тверь.

Участники экспедиции надеются установить два рекорда России — «Самое протяженное путешествие на квадроцикле в условиях Заполярья» и «Первое пересечение Баренцева моря на квадроцикле».

Фото: пресс-служба АВТОРОС