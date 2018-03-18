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В Краснодаре прошла Международная конференция «Твердовские чтения»
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В Краснодаре прошла Международная конференция «Твердовские чтения» 

АиФ — Юг 7 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Свыше 150 представителей российских регионов, а также Беларуси, Туркменистана, Казахстана, Болгарии, Польши, Египта, Швеции, Кипра приняли участие в научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося кубанского путешественника, ученого, писателя, педагога Александра Твердого.
Традиционно мероприятие прошло на базе Кубанского социально-экономического института при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. В числе организаторов также краснодарские региональные отделения Русского географического общества, Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, краевой Центр туризма и экскурсий.
В рамках конференции работали секции по вопросам рекреации, путешествий, экологии, образования и краеведения. Эксперты, ученые и практикующие специалисты обсудили проблемы рационального использования рекреационных ресурсов, теоретические аспекты исследований в сфере туризма и сервиса, социокультурное пространство и образовательные процессы. В целом было представлено свыше 90 исследований по самой разной тематике, касающейся туризма и курортной сферы.
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