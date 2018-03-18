В Краснодаре прошла Международная конференция «Твердовские чтения»

Туркменистана, Казахстана, Болгарии, Польши, Египта, Швеции, Свыше 150 представителей российских регионов, а также Беларуси Кипра приняли участие в научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося кубанского путешественника, ученого, писателя, педагога Александра Твердого.

Традиционно мероприятие прошло на базе Кубанского социально-экономического института при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. В числе организаторов также краснодарские региональные отделения Русского географического общества , Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, краевой Центр туризма и экскурсий.

В рамках конференции работали секции по вопросам рекреации, путешествий, экологии, образования и краеведения. Эксперты, ученые и практикующие специалисты обсудили проблемы рационального использования рекреационных ресурсов, теоретические аспекты исследований в сфере туризма и сервиса, социокультурное пространство и образовательные процессы. В целом было представлено свыше 90 исследований по самой разной тематике, касающейся туризма и курортной сферы.