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Только мы с конем: донской есаул пришел голосовать вместе со своим конем
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Только мы с конем: донской есаул пришел голосовать вместе со своим конем 

Деловое сообщество 7 часов назад
Фото: Деловое сообщество
Юрий Солодунов, есаул из станицы Александровская, пришел голосовать за нового президента России вместе со своим конем. Об этом сообщили РИА-новости. Конь участия в выборе не принимал, и спокойно ждал хозяина. Юрий пояснил, что он просто возвращается с работы, всю ночь он с казаками охранял территорию участка, а сейчас направляется домой отдыхать. Чтобы не терять время он решил заехать и отдать свой голос за выбранного кандидата.
По словам есаула, настроение у него праздничное, и как иначе. «Музыка играет, поют все — праздник у нас, президента выбираем», — пояснил он. На избирательном участке №1964, организованном в помещении Правления казаков в станице Александровская Пролетарского района Ростова-на-Дону, действительно царит праздничная атмосфера, сейчас там выступает казачий хор «Лазоревый цветок».
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