Голосование в кубанских СИЗО проконтролировал Сергей Мышак 

«Проголосовали порядка 3 тыс. человек. Все проходит в рамках законодательства. Нам даже удалось поздравить молодых избирателей, которые впервые приняли участие в голосовании», — сказал Сергей Мышак.
«Все подозреваемые, обвиняемые и осужденные проинформированы о своих правах. Нарушений не зафиксировано», — сообщил начальник воспитательного отдела УФСИН России по Краснодарскому краю Дмитрий Цюпа.
Проголосовать также смогут 13 тысяч осужденных условно и 156 граждан, которые находятся под домашним арестом.