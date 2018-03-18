Голосование в кубанских СИЗО проконтролировал Сергей Мышак

«Проголосовали порядка 3 тыс. человек. Все проходит в рамках законодательства. Нам даже удалось поздравить молодых избирателей, которые впервые приняли участие в голосовании», — сказал Сергей Мышак.

Проголосовать также смогут 13 тысяч осужденных условно и 156 граждан, которые находятся под домашним арестом.