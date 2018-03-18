Ещё
В Ростовской области есаул пришел на выборы с конем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области есаул пришел на выборы с конем 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Есаул из станицы Александровская в Ростовской области пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, с конем, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня ночью охраняли тут территорию, а теперь голосуем. Надеюсь, все будет хорошо", — сказал журналистам помощник атамана станицы по военно-патриотической работе Юрий Солодунов.
Он добавил, что настроение у него, как и у многих, праздничное. «Музыка играет, поют все — праздник у нас, президента выбираем», — пояснил он.
Перед избирательным участком №1964, организованном в помещении Правления казаков в станице Александровская Пролетарского района Ростова-на-Дону, выступает казачий хор «Лазоревый цветок».
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
ВИДЖЕТ
РИА Новости: последние новости
Глава Кубани вместе с семьей проголосовал на выборах президента Кудрин готов помогать правительству, если оно не остановится на полумерах Путин рассказал, когда произойдут изменения в структуре госорганов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве180
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах45
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован42
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение