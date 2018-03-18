В Ростовской области есаул пришел на выборы с конем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар — РИА Новости , Юлия Насулина. Есаул из станицы Александровская в Ростовской области пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, с конем, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня ночью охраняли тут территорию, а теперь голосуем. Надеюсь, все будет хорошо", — сказал журналистам помощник атамана станицы по военно-патриотической работе Юрий Солодунов.

Он добавил, что настроение у него, как и у многих, праздничное. «Музыка играет, поют все — праздник у нас, президента выбираем», — пояснил он.

Перед избирательным участком №1964, организованном в помещении Правления казаков в станице Александровская Пролетарского района Ростова-на-Дону, выступает казачий хор «Лазоревый цветок».

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