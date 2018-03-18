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Анна Минькова, Андрей Алексеенко и Николай Долуда проголосовали на Кубани
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Анна Минькова, Андрей Алексеенко и Николай Долуда проголосовали на Кубани 

АиФ — Юг 10 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Как отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, проголосовав в 82-й краснодарской гимназии, сегодня страна выбирает не просто президента, а будущее всего государства и каждого гражданина.
«Важен голос каждого. Придите на участок и выразите свое мнение. Почетная обязанность каждого гражданина — реализовать свое гражданское право», — сказал Андрей Алексеенко.
Анна Минькова также приняла участие в голосовании на своем избирательном участке в школе №10 краевой столицы.
Вице-губернатор Николай Долуда напомнил, что выборы президента России проходят в знаковый для страны день. Атаман Кубанского казачьего войска проголосовал на избирательном участке в Ейске.
«Сегодня не может быть безразличных людей, потому что от каждого голоса зависит, какую власть мы выберем на следующие шесть лет, — считает Николай Долуда. — Нам нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, рост и развитие социальной сферы, экономики, сильные вооруженные силы. Я свой выбор сделал».
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