Ещё
Выставка к ЧМ-2018 открылась в краснодарском музее им. Фелицына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выставка к ЧМ-2018 открылась в краснодарском музее им. Фелицына 

АиФ-Кубань 12 часов назад
Фото: АиФ-Кубань
Фелицына.
На ней представлены афиши, эмблемы, талисманы, мячи прошедших 20 чемпионатов, а также фотографии команд чемпионов, лучших игроков и бомбардиров, коллекция шарфов болельщиков ведущих европейских и российских футбольных клубов.
С 1958 года в чемпионатах мира принимали участие сборные команды СССР, а с 1994 года России. На выставке экспонируются материалы легенд советского и российского футбола — Льва Яшина, Эдуарда Стрельцова, Валентина Иванова, Олега Блохина, Рената Дасаева, Валерия Лобановского.
Для знакомства с регионом и кубанским футболом на выставке представлены экспонаты старейшей футбольной команды «Кубань», ее лучшего бомбардира Алексанра Плошника, капитана Владимира Суренкова, вратаря Олега Куща, тренеров Георгия Безбогина и Виктора Королькова. Фотографии, майки, кубки, сувениры, мячи воспитанников кубанского футбола, принимавших участие в чемпионатах мира — Славы Метревели, Никиты Симоняна, Дмитрия Хохлова; футболистов — членов сборных команд России — Максима Бузникина, Юрия Газинского, Федора Смолова.
АиФ-Кубань: последние новости
В 20:00 избирательные участки Кубани закроются для подсчета голосов Голосование в кубанских СИЗО проконтролировал Сергей Мышак Турецкий сухогруз задел строящийся мост, соединяющий Кубань с Крымом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве180
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах45
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение