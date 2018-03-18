Выставка к ЧМ-2018 открылась в краснодарском музее им. Фелицына 

Фелицына.
На ней представлены афиши, эмблемы, талисманы, мячи прошедших 20 чемпионатов, а также фотографии команд чемпионов, лучших игроков и бомбардиров, коллекция шарфов болельщиков ведущих европейских и российских футбольных клубов.
С 1958 года в чемпионатах мира принимали участие сборные команды СССР, а с 1994 года России. На выставке экспонируются материалы легенд советского и российского футбола — Льва Яшина, Эдуарда Стрельцова, Валентина Иванова, Олега Блохина, Рената Дасаева, Валерия Лобановского.
Для знакомства с регионом и кубанским футболом на выставке представлены экспонаты старейшей футбольной команды «Кубань», ее лучшего бомбардира Алексанра Плошника, капитана Владимира Суренкова, вратаря Олега Куща, тренеров Георгия Безбогина и Виктора Королькова. Фотографии, майки, кубки, сувениры, мячи воспитанников кубанского футбола, принимавших участие в чемпионатах мира — Славы Метревели, Никиты Симоняна, Дмитрия Хохлова; футболистов — членов сборных команд России — Максима Бузникина, Юрия Газинского, Федора Смолова.