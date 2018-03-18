Новороссийск показывает лучшую явку 

На втором месте — Брюховецкая (43,89%), Армавирская (41,11%), Каневская — 40,57%.
Все также самая худшая явка — в Краснодаре. Так, в Карасунская ТИК — 21,74%, Западная ТИК — 19,53%, Калининская ТИК — 17,37%, Центральная ТИК — 16,65%.
Как ранее писал «ФедералПресс», председатель кубанского избиркома Алексей Черненко сообщил, что из лидеров традиционно никто не удивляет. По его словам, очевидно, что в крупных городах начинают голосовать к середине дня и к вечеру, потому пока в избиркоме смотрят и наблюдают, но «активность вполне радует». Добавим, что в настоящее время жалоб в избирком не поступало.
Напомним, в Краснодарском крае в результате включения и удаления избирателей (которые изъявили желание голосовать по месту нахождения) в списках — 4 млн 070 тыс. избирателей. Это третий по численности регион в стране. В крае открыт 2 791 участок. Впервые голосует 22 тыс. кубанцев.