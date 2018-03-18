Глава Краснодарского края посетил избирательный участок в станице Динской 

«Проголосовал на участке в своей родной станице Динской. Как обычно, привел детей. Пусть знают, как важно сделать свой выбор», — написал глава региона на своей страничке в Twitter.
Как ранее писал «ФедералПресс», явка в Краснодарском крае на 10:00 составила 11,05%. Наибольшую явку показали Каневская (18,52%), Успенская (18,51%), Новороссийск, Пригородная (17,15:dizzy_face: и Славянская (16,82%). Минимальную явку показывает сейчас Краснодар и Динская. Как отметил председатель кубанского избиркома Алексей Черненко, из лидеров традиционно никто не удивляет. По словам, очевидно, что в крупных городах начинают голосовать к середине дня и к вечеру, потому пока в избиркоме смотрят и наблюдают, но «активность вполне радует». Добавим, что в настоящее время жалоб в избирком не поступало. Напомним, в Краснодарском крае в результате включения и удаления избирателей (которые изъявили желание голосовать по месту нахождения) в списках — 4 млн 070 тыс. избирателей. Это третий по численности регион в стране. В крае открыт 2 791 участок. Впервые голосует 22 тыс. кубанцев.