Ещё
Глава Краснодарского края посетил избирательный участок в станице Динской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Краснодарского края посетил избирательный участок в станице Динской 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Проголосовал на участке в своей родной станице Динской. Как обычно, привел детей. Пусть знают, как важно сделать свой выбор», — написал глава региона на своей страничке в Twitter.
Как ранее писал «ФедералПресс», явка в Краснодарском крае на 10:00 составила 11,05%. Наибольшую явку показали Каневская (18,52%), Успенская (18,51%), Новороссийск, Пригородная (17,15:dizzy_face: и Славянская (16,82%). Минимальную явку показывает сейчас Краснодар и Динская. Как отметил председатель кубанского избиркома Алексей Черненко, из лидеров традиционно никто не удивляет. По словам, очевидно, что в крупных городах начинают голосовать к середине дня и к вечеру, потому пока в избиркоме смотрят и наблюдают, но «активность вполне радует». Добавим, что в настоящее время жалоб в избирком не поступало. Напомним, в Краснодарском крае в результате включения и удаления избирателей (которые изъявили желание голосовать по месту нахождения) в списках — 4 млн 070 тыс. избирателей. Это третий по численности регион в стране. В крае открыт 2 791 участок. Впервые голосует 22 тыс. кубанцев.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Екатеринбурге отметили 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса ТИК проверяет сообщение о вбросе бюллетеней на избирательном участке в Кабардинке Секретарь «Единой России» на Кубани принял участие в выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве180
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах45
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован42
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение