Ещё
Первые лица Кубани пришли на избирательные участки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первые лица Кубани пришли на избирательные участки 

АиФ — Юг 15 часов назад
Фото: АиФ – Юг
В выборах президента России уже успели принять участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, мэр Краснодара Евгений Первышов, глава Геленджика Виктор Хрестин и первый зампред ЗСК Николай Гриценко.
Евгений Первышов отдал свой голос на участке на улице Индустриальной. Как и все, прошел все необходимые процедуры, а затем опустил бюллетень в урну. Мэр отметил, что краснодарцам крайне важно прийти на выборы и проголосовать за будущее города.
Одним из первых на Кубани проголосовал и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Спикер кубанского парламента пришел отдать свой гражданский долг на участке в Северском районе.
Мэр Геленджика Виктор Хрестин исполнил свой гражданский долг рано утром на одном из 42-х избирательных участков курорта.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко голосовал в Краснодаре.
«Интерес избирателей к выборам Президента всегда высок, — сказал Николай Гриценко. — Сегодня мы определяем не просто вектор развития России, а будущее нашей страны. Главное обеспечено — предоставлена возможность каждому гражданину осуществить свой выбор. Голосовать нужно всем, кто обладает этим правом. Эта возможность нам гарантирована. Это наша гражданская обязанность. Голосовать — это значит любить свой народ, уважать свою страну и ее основной закон — Конституцию».
Напомним, избирательные участки открылись в Краснодарском крае для голосования на выборах Президента Российской Федерации ровно в восемь утра. Голосование продлится до восьми вечера.
АиФ — Юг: последние новости
На Кубани в сторону моря построят новые транспортные развязки Хранитель времени. История основателя музея Фелицина в Краснодаре Небывалый интерес к выборам президента проявили жители Кубани
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве180
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах45
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение