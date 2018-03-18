Первые лица Кубани пришли на избирательные участки

Евгений Первышов отдал свой голос на участке на улице Индустриальной. Как и все, прошел все необходимые процедуры, а затем опустил бюллетень в урну. Мэр отметил, что краснодарцам крайне важно прийти на выборы и проголосовать за будущее города.

Одним из первых на Кубани проголосовал и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Спикер кубанского парламента пришел отдать свой гражданский долг на участке в Северском районе.

Мэр Геленджика Виктор Хрестин исполнил свой гражданский долг рано утром на одном из 42-х избирательных участков курорта.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко голосовал в Краснодаре.

«Интерес избирателей к выборам Президента всегда высок, — сказал Николай Гриценко. — Сегодня мы определяем не просто вектор развития России , а будущее нашей страны. Главное обеспечено — предоставлена возможность каждому гражданину осуществить свой выбор. Голосовать нужно всем, кто обладает этим правом. Эта возможность нам гарантирована. Это наша гражданская обязанность. Голосовать — это значит любить свой народ, уважать свою страну и ее основной закон — Конституцию».

Напомним, избирательные участки открылись в Краснодарском крае для голосования на выборах Президента Российской Федерации ровно в восемь утра. Голосование продлится до восьми вечера.