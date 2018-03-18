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15 тысяч жителей Кубани приняли участие в конкурсе «Голосовач»
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15 тысяч жителей Кубани приняли участие в конкурсе «Голосовач» 

АиФ — Юг 9 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Жители Краснодарского края после голосования делают фотографию в специальной рамке, таким образом, выражая свою гражданскую позицию.
Участники конкурса форографируются в специальной рамке, затем размещают фото в соцсети ВКонтакте или Instagram с хэштегом #голосовач23 и хэштегом номинации (#краснодар, #сочи, #анапа, #новороссийск, #геленджик. Конкурсные фотографии размещены на сайте www.golosovach23.ru.
Чья фотография наберет больше лайков, тот и получит призы от спонсоров. Главному победителю достанется Apple Iphone X, авторам других селфи, набравших наибольшое количество голосов, достанутся Iphone8 или Ipad.
Итоги конкурса объявят 30 марта.
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