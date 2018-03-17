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Из Поморья до Канина Носа за четыре дня: экспедиция, стартовавшая в Кимже, финишировала раньше срока
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Из Поморья до Канина Носа за четыре дня: экспедиция, стартовавшая в Кимже, финишировала раньше срока 

29.ru 11 часов назад
Фото: 29.ru
Опытные путешественники из Москвы отправились в экспедицию «На мерцающий свет маяка» в среду, 14 февраля, из поморской деревни Кимжа. И всего за четыре дня прошли расстояние в 770 километров до мыса Канин Нос, рассказала участница экспедиции Анна Ракицкая.
Команда экспедиции на старте — в Поморье
— Мы сделали это! На Шаманах встретились еще с другой экспедицией, а потом приехали на Канин Нос. Сейчас возвращаемся обратно, — сообщила Анна.
Главная цель была — посетить Канинский маяк
На финише участники установили памятную табличку на Канинском маяке, а также установили рекорд России — благодаря участию Анны Ракицкой путешествие стало самым длинным из пройденных женщиной в Заполярье.
Участников экспедиции — шестеро, но лишь один из них — Сергей Тимофеев — ранее бывал на Севере
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