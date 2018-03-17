Из Поморья до Канина Носа за четыре дня: экспедиция, стартовавшая в Кимже, финишировала раньше срока

Опытные путешественники из Москвы отправились в экспедицию «На мерцающий свет маяка» в среду, 14 февраля, из поморской деревни Кимжа. И всего за четыре дня прошли расстояние в 770 километров до мыса Канин Нос, рассказала участница экспедиции Анна Ракицкая. Команда экспедиции на старте — в Поморье — Мы сделали это! На Шаманах встретились еще с другой экспедицией, а потом приехали на Канин Нос. Сейчас возвращаемся обратно, — сообщила Анна. Главная цель была — посетить Канинский маяк На финише участники установили памятную табличку на Канинском маяке, а также установили рекорд России — благодаря участию Анны Ракицкой путешествие стало самым длинным из пройденных женщиной в Заполярье. Участников экспедиции — шестеро, но лишь один из них — Сергей Тимофеев — ранее бывал на Севере