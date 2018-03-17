«Спартак-2» и «Кубань» голов не забили 

«Спартак-2» и «Кубань» сыграли вничью в матче 28-го тура ФНЛ — 0:0. Команды занимают место в середине турнирной таблицы.
Чемпионат России
28-й тур "Спартак-2" (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 0:0 "Спартак-2": Максименко, Шанбиев, Лихачев, Мамин, Ломовицкий, Тюнин, Пантелеев, Леонтьев, Полубояринов, Руденко (Нимели, 73), Сакала.
"Кубань": Дюпин, Смирнов (Бендзь, 8. Клещенко, 33), Бугаев, Марков, Байрыев, Лобкарев, Завезен (Нурисов, 89), Маляров, Гай, Алейник, Обухов.
Предупреждения: Лобкарев, 17. Руденко, 23.
Судья: Кукуляк.
17 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».