Тренер «Факел-Воронеж»: «Будем стараться играть достойно до конца»

В субботу, 24 марта, воронежский «Факел» провел очередной неудачный матч в рамках игр ФНЛ.

На своём поле подопечные Павла Гусева встретились с ближайшим соседом сверху в таблице турнира, петербургским «Зенитом-2». На 81-й минуте встречи в быстрой контратаке «Зенит-2» открыл счёт — хлёстким и точным ударом из-за пределов штрафной отметился лучший бомбардир питерской команды Панюков. В итоге, встреча закончилась со счетом 0:1.

«В футболе кто забивает, тот и выигрывает. Ребята очень сильно хотели выиграть, стремились к этому. Практически весь матч мы имели игровое и территориальное преимущество. К великому сожалению, те моменты, которые были созданы в первом тайме, мы не реализовали. Готовясь к игре, мы тщательно изучали соперника. Ребят предупреждали, что соперник силен при стандартных положениях. Практически один удар в створ наших ворот закончился для нас печально», — прокомментировал матч главный тренер «Факела» Павел Гусев.

До ближайшего преследователя, команды «Тюмень», «Факел» отделяет шесть очков. Игр остается все меньше, а воронежская команда не спешит покидать зону вылета.

«У нас очень сильно хромает реализация. В четырех турах подряд мы не забили ни одного мяча. В каждой игре мы создаем и не реализуем. Одна ошибка приводит к такому результату, — добавил главный тренер. — Тяжелый психологический удар — проиграть прямому конкуренту. Приношу свои извинения перед болельщиками. Будем стараться до конца достойно играть».