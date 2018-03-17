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«Спартак-2» и «Кубань» поделили очки
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«Спартак-2» и «Кубань» поделили очки 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал на своём поле «Кубань». Встреча проходила на стадионе академии «Спартака» имени Черенкова в Москве и завершилась нулевой ничьей. Таким образом, безвыигрышная серия столичной команды достигла девяти матчей. Красно-белые, набрав 33 очка, расположились на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» с 34 баллами поднялась на 10-ю позицию.
В следующем туре «Спартаку-2» предстоит встреча с «Лучом-Энергией». «Кубань» на своём поле сыграет с «Балтикой».
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