«Спартак-2» и «Кубань» поделили очки

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал на своём поле «Кубань». Встреча проходила на стадионе академии «Спартака» имени Черенкова в Москве и завершилась нулевой ничьей. Таким образом, безвыигрышная серия столичной команды достигла девяти матчей. Красно-белые, набрав 33 очка, расположились на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» с 34 баллами поднялась на 10-ю позицию.

В следующем туре «Спартаку-2» предстоит встреча с «Лучом-Энергией». «Кубань» на своём поле сыграет с «Балтикой».