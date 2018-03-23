«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч 29-го тура первенства ФНЛ 24 марта

«Крылья Советов»

На зимний перерыв самарцы ушли на фоне беспроигрышной серии из двух побед и ничьей. Весення часть сезона для них началась тремя победами подряд.

На выезде «Крылья Советов» одолели питерское «Динамо» (3:1), после чего дома справились с «Тюменью» (2:0), а в последнем матче в гостях победили «Сибирь» (1:0).

В результате, с 60 очками «Крылья Советов» занимают второе место, на 5 очков отставая от «Енисея».

«Оренбург»

Оренбуржцы после 28 туров также набрали 60 очков, но занимают третье место, уступая «Крыльям» по дополнительным показателям.

Перед зимним перерывом оренбуржцы не проигрывали 11 матчей подря, одержав 10 побед и раз сыгра вничью.

Весенняя часть сложилась хуже. «Оренбург» дома одержал победу над «Кубанью» (1:0), затем на выезде уступил «Лучу-Энергии» (1:0), пропустив на последних минутах и потерпев первое поражение за полгода.

В последнем матче «Оренбург» одержал домашнюю победу над «Олимпийцем» со счетом 3:0.

В первом круге «Оренбург» в меньшинстве вырвал победу на последних минутах над «Крыльями» со счетом 3:2. В прошлом сезоне «Оренбург» победил дома со счетом 1:0, а на выезде сыграл вничью 1:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Крылья Советов», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,15.

За успех «Оренбурга» предлагают 3,40, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

В предстоящем матче вряд ли стоит ждать изобилия голов, скорее всего исход встречи решит один мяч и забить его может любая команда. Тем не менее, самарцы похоже лучше вкатились в сезон, выиграв все три свои матча, в то время как «Оренбург» потерял очки во Владивостоке . К тому же оборона «Крыльев» в этом сезоне надежнее.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,67 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,53.