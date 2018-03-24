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13-й гол Панюкова в ФНЛ принес «Зениту-2» победу над «Факелом»
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13-й гол Панюкова в ФНЛ принес «Зениту-2» победу над «Факелом» 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Победный гол на 81-й минуте забил Андрей Панюков. Для нападающего это 13-й забитый мяч в первенстве, 23-летний футболист вышел на единоличное второе место в списке бомбардиров ФНЛ.
Сине-бело-голубые одержали вторую победу под руководством Константина Зырянова. Петербуржцы набрали 28 очков и расположились на 18-й позиции в таблице ФНЛ. Воронежский клуб продлил безвыигрышную серию в первенстве до девяти матчей и остался на последнем месте с 22 очками.
31 марта в матчах 30-го тура ФНЛ «Зенит-2» примет в Петербурге волгоградский «Ротор», а «Факел» встретится дома с курским «Авангардом».
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