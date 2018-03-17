На Кубани кинолог спас потерявшуюся овчарку

Кинолог полиции Калининского района старший сержант полиции Сергей Зелик шел на службу и заметил под деревом беспомощную собаку.

Измождённого и промокшего насквозь пса полицейский отнес к себе в машину, обтер и отогрел. Позднее он вспомнил, что накануне в интернете видел объявление о поиске потерявшейся похожей немецкой овчарки по кличке Рада.

Младший сержант сразу же связался с хозяевами пропавшего питомца и вернул животное.

Владелец собаки поблагодарил сотрудника полиции за помощь.