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На Кубани кинолог спас потерявшуюся овчарку
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На Кубани кинолог спас потерявшуюся овчарку 

АиФ — Юг 18 часов назад
Фото: АиФ – Юг
На Кубани кинолог спас потерявшуюся овчарку, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Кинолог полиции Калининского района старший сержант полиции Сергей Зелик шел на службу и заметил под деревом беспомощную собаку.
Измождённого и промокшего насквозь пса полицейский отнес к себе в машину, обтер и отогрел. Позднее он вспомнил, что накануне в интернете видел объявление о поиске потерявшейся похожей немецкой овчарки по кличке Рада.
Младший сержант сразу же связался с хозяевами пропавшего питомца и вернул животное.
Владелец собаки поблагодарил сотрудника полиции за помощь.
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