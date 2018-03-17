В Калининском районе кинолог спас беспомощную собаку

Направляясь на работу, Сергей заметил под деревом беспомощно лежащую собаку, подобрал её, отнес в свою машину и отогрел. Он вспомнил, что ранее видел в интернете сообщение о пропаже питомца — немецкой овчарки по кличке Рада, которая подходила под описание найденного животного. Зелик связался с хозяевам и вернул собаку.

Хозяева питомца поблагодарили полицейского за его неравнодушие.