На Кубани в 2018 году планируют отремонтировать 650 км автодорог и 15 мостов

Краснодар . 17 марта — Новая Кубань. На совещании по развитию региональной автодорожной инфраструктуры Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что в этом году на ремонт дорог выделено на 30% больше средств, чем в 2017, — около 28,2 млрд рублей. На эти деньги будет отремонтировано 650 км дорог и 15 мостов. — Транспортная инфраструктура, состояние дорог, их пропускная способность — для нашего региона это один из самых важных вопросов. Наши дороги — это начало нашей экономики. От того, с какой скоростью здесь едет пассажирский и грузовой транспорт, без преувеличения зависит темп развития нашего региона, — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края Из 28 млрд более 70% направят на ремонт региональных дорог, оставшиеся 30% потратят на обустройство дорог местного значения. 12 дорожных участков, пострадавших в результате схода оползней в Апшеронском районе и г. Сочи , предполагается восстановить, будет обеспечено освещение около 100 км трасс в 34 населенных пунктах края, построен обход г. Тимашевска По словам Губернатора, должен быть прозрачный и понятный график ремонтных работ. Списки и даты ремонта необходимо публиковать на сайтах муниципалитетов и в СМИ.