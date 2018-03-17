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На Кубани в 2018 году планируют отремонтировать 650 км автодорог и 15 мостов
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На Кубани в 2018 году планируют отремонтировать 650 км автодорог и 15 мостов 

Новая Кубань 4 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 марта — Новая Кубань. На совещании по развитию региональной автодорожной инфраструктуры Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что в этом году на ремонт дорог выделено на 30% больше средств, чем в 2017, — около 28,2 млрд рублей. На эти деньги будет отремонтировано 650 км дорог и 15 мостов.
— Транспортная инфраструктура, состояние дорог, их пропускная способность — для нашего региона это один из самых важных вопросов. Наши дороги — это начало нашей экономики. От того, с какой скоростью здесь едет пассажирский и грузовой транспорт, без преувеличения зависит темп развития нашего региона, — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.
Из 28 млрд более 70% направят на ремонт региональных дорог, оставшиеся 30% потратят на обустройство дорог местного значения. 12 дорожных участков, пострадавших в результате схода оползней в Апшеронском районе и г. Сочи, предполагается восстановить, будет обеспечено освещение около 100 км трасс в 34 населенных пунктах края, построен обход г. Тимашевска.
По словам Губернатора, должен быть прозрачный и понятный график ремонтных работ. Списки и даты ремонта необходимо публиковать на сайтах муниципалитетов и в СМИ.
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