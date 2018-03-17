Центральную улицу Саратова перекроют для движения

Митинг в честь 4-летия объединения России Крыма потребует дополнительных мер безопасности.

Напомним, в воскресенье 18 марта у здания Саратовской консерватории состоится праздничное мероприятие, посвященное этой исторической дате. Время проведения акции — 20:00.

Для обеспечения безопасности дорожного движения центральную улицу города перекроют. Так, с 18:00 по 21:00 воскресенья нельзя будет останавливаться и передвигаться на автомобилях по ул. Радищева на участке от ул. Большая Казачья до ул. Сакко и Ванцетти. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе администрации Саратова

Жителей города просят с пониманием отнестись к временному ограничению движения.