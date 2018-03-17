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Центральную улицу Саратова перекроют для движения
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Центральную улицу Саратова перекроют для движения 

Новости Саратова 8 часов назад
Фото: Новости Саратова
Митинг в честь 4-летия объединения России и Крыма потребует дополнительных мер безопасности.
Напомним, в воскресенье 18 марта у здания Саратовской консерватории состоится праздничное мероприятие, посвященное этой исторической дате. Время проведения акции — 20:00.
Для обеспечения безопасности дорожного движения центральную улицу города перекроют. Так, с 18:00 по 21:00 воскресенья нельзя будет останавливаться и передвигаться на автомобилях по ул. Радищева на участке от ул. Большая Казачья до ул. Сакко и Ванцетти. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе администрации Саратова.
Жителей города просят с пониманием отнестись к временному ограничению движения.
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