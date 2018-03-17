Дальний западный обход вокруг Краснодара планируют начать строить в 2019 году

— Краснодар — важная транспортная артерия. Поток, который идет на Крым, не должен заходить в город, иначе краевая столица встанет в пробку. Поэтому обход Краснодара должен строиться максимально быстрыми темпами, — подчеркнул губернатор.

Планируется, что дальний Западный обход будет строиться в обход зоны перспективной застройки. На трассе будет четыре полосы для движения, расчётная скорость движения по магистрали будет равняться 120 км/час. При строительстве возведут три транспортные развязки, четыре моста и десять путепроводов.