Дальний западный обход вокруг Краснодара планируют начать строить в 2019 году 

Краснодар. 17 марта — Новая Кубань. Во время проведения совещания по развитию автодорожной сети на Кубани Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Краснодар не должен стать в пробку во время массового потока туристов на Крым, сообщает пресс-служба Администрации Краснодарского края.
— Краснодар — важная транспортная артерия. Поток, который идет на Крым, не должен заходить в город, иначе краевая столица встанет в пробку. Поэтому обход Краснодара должен строиться максимально быстрыми темпами, — подчеркнул губернатор.
Планируется, что дальний Западный обход будет строиться в обход зоны перспективной застройки. На трассе будет четыре полосы для движения, расчётная скорость движения по магистрали будет равняться 120 км/час. При строительстве возведут три транспортные развязки, четыре моста и десять путепроводов.