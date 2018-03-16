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41-летнего жителя Адыгеи оштрафовали за оскорбление знакомого
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41-летнего жителя Адыгеи оштрафовали за оскорбление знакомого 

АиФ Адыгея 22 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращению местного жителя о его оскорблении.
«В январе 2018 года 41-летний житель Красногвардейского района в п. Набережном на ул. Кубанской высказывался грубой нецензурной бранью в адрес своего знакомого», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
По материалам проверки прокуратуры мировой судья судебного участка №1 Красногвардейского района привлек виновное лицо к административной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.
Штраф необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.
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