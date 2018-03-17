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На Кубани в сторону моря построят новые транспортные развязки
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На Кубани в сторону моря построят новые транспортные развязки 

АиФ — Юг 4 часа назад
Фото: АиФ – Юг
А Кубани в сторону моря построят новые транспортные развязки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Их возведут под Геленджиком в районе съездов в сторону сел Дивноморское, Джанхот, Прасковеевка, Адербиевка, а также — на выезде в сторону Новороссийска
Проект строительства одной из развязок предусматривает реконструкцию дороги от поворота перед поселком Светлый до улицы Луначарского в Геленджике. Длина нового участка составит 3,5 км. Будет организовано шестиполосное движение.
Вторая развязка появится на выезде из Геленджика в сторону Новороссийска, где к федеральной дороге примыкают съезды в жилые районы, микрорайон Голубая бухта и аэропорт. Это будет четырехполосный участок протяжностью 4,3 км.
Проектирование развязок завершается. К строительству приступят после государственной экспертизы.
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