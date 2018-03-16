Ремонт трассы Новороссийск — Джубга улучшит сообщение с Крымским мостом

Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее сообщал, что проект строительства и реконструкции дороги от Новороссийска до Джубги предполагает расширение трассы до четырех полос. Стоимость работ оценивается более чем в 200 млрд рублей. Также сообщалось, что Крымский мост, одна из трасс к которому проложена от Новороссийска, могут открыть после 9 мая 2018 года.

"Реконструкция дороги от Новороссийска до Джубги для Краснодарского края, безусловно, проект стратегический. Поток туристов на Кубань растет каждый год, только в прошлом году наши курорты посетили около 16 млн туристов, и в основном это автотуристы. Интенсивность движения в сезон на отдельных участках превышает 50 тыс. автомобилей в сутки, поэтому вопросы ремонта и реконструкции существующих трасс, строительство новых дорог, мостов и развязок сейчас стоят как никогда остро", — сказал губернатор.

По данным краевой администрации, реконструкция участка Новороссийск — Джубга также позволит улучшить сообщение между Крымским мостом и кубанским побережьем, в том числе Сочи.

Кондратьев также отметил, что в ближайшие годы на Кубани планируют провести масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры. Есть планы по ремонту участков вблизи Новороссийска, транспортных развязок в районе Геленджика и подъездных путей к Крымскому мосту. Утвердили маршрут дальнего Западного обхода, строительство которого позволит избежать транспортного коллапса в Краснодаре после открытия моста.

"Кроме того, в федеральную собственность передана трасса Краснодар — Темрюк — хутор Белый. Ее дальнейшая реконструкция скажется не только на межрегиональной, но и внутренней транспортной сети региона. Улучшится проходимость большегрузов к портам Черного и Азовского морей", — добавил губернатор.

Стройка века

Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла , затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.