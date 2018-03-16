Кубанские аграрии засеяли яровыми 9,4 тысячи га

На Кубани аграрии засеяли яровыми 9,4 тыс. га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края

В Краснодарском крае аграрии приступили к севу яровых пшеницы и ячменя, овса, гороха на зерно, многолетних трав и овощного горошка.

Всего в этом году яровыми культурами будет засеяно 1,9 млн га, в том числе яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами — 885,9 тыс. га, техническими культурами — 813,1 тыс. га, картофелем и овоще-бахчевыми культурами — 49,4 тыс. га, кормовыми — 162,7 тыс. га.

Вместе с тем, в хозяйствах региона завершают первую весеннюю подкормку озимых культур. Под урожай 2018 года посеяли 1 млн 548 тыс. 500 га озимых. По оценкам специалистов, состояние посевов хорошее, пересев не требуется.