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Полтавченко провёл встречу с послом Вьетнама
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Полтавченко провёл встречу с послом Вьетнама 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Петербургский дневник
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Нго Дык Мань провели встречу, сообщает Inforeactor. Стороны обсудили перспективы сотрудничества городов в таких сферах, как школьный обмен, туризм, фармацевтика.
Как рассказали в пресс-службе губернатора, Нго Дык Мань прибыл в Петербург с визитом впервые. Его встречу приурочили к открытию Международной научно-практической конференции, посвящённой 95-летию прибытия лидера Вьетнама Хо Ши Мина в Петроград.
По словам Полтавченко, у отношений между Россией и Вьетнамом давние и крепкие корни, они традиционно имеют стратегический характер.
«В Генассамблее ООН страны всегда оказывают друг другу поддержку», — отметил губернатор.
Он добавил, что именно поэтому Петербург серьёзно настроен на дальнейшее сотрудничество с Вьетнамом, прежде всего с городом Хошимином.
Ранее Nation News сообщало о рабочем визите представителей МИД Норвегии в Мурманск.
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