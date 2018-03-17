Полтавченко провёл встречу с послом Вьетнама

Как рассказали в пресс-службе губернатора, Нго Дык Мань прибыл в Петербург с визитом впервые. Его встречу приурочили к открытию Международной научно-практической конференции, посвящённой 95-летию прибытия лидера Вьетнама Хо Ши Мина в Петроград.

По словам Полтавченко, у отношений между Россией и Вьетнамом давние и крепкие корни, они традиционно имеют стратегический характер.

«В Генассамблее ООН страны всегда оказывают друг другу поддержку», — отметил губернатор.

Он добавил, что именно поэтому Петербург серьёзно настроен на дальнейшее сотрудничество с Вьетнамом, прежде всего с городом Хошимином