Из Ленобласти на Кубань улетело 90 мышей и крыс 

Девять десятков лабораторных животных прошли сегодня тщательный досмотр у сотрудников регионального управления Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково.
В ведомстве уточнили, что мыши и крысы из питомника Ленинградской области «Рапполово» предназначены для Кубанского государственного медицинского университета Краснодарского края.
В ходе контрольных мероприятий ветеринарные сопроводительные документы оказались в порядке. К «живому грузу» у инспекторов также вопросов не возникло, и подопытным разрешили направиться для экспериментальной или производственной практики.