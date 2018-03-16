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Из Ленобласти на Кубань улетело 90 мышей и крыс
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Из Ленобласти на Кубань улетело 90 мышей и крыс 

Интересант 16 марта 2018
Девять десятков лабораторных животных прошли сегодня тщательный досмотр у сотрудников регионального управления Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково.
В ведомстве уточнили, что мыши и крысы из питомника Ленинградской области «Рапполово» предназначены для Кубанского государственного медицинского университета Краснодарского края.
В ходе контрольных мероприятий ветеринарные сопроводительные документы оказались в порядке. К «живому грузу» у инспекторов также вопросов не возникло, и подопытным разрешили направиться для экспериментальной или производственной практики.
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