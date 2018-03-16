Из Ленобласти на Кубань улетело 90 мышей и крыс

Девять десятков лабораторных животных прошли сегодня тщательный досмотр у сотрудников регионального управления Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково.

В ходе контрольных мероприятий ветеринарные сопроводительные документы оказались в порядке. К «живому грузу» у инспекторов также вопросов не возникло, и подопытным разрешили направиться для экспериментальной или производственной практики.